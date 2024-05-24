【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】在美國經濟數據強勁下，市場認為，為了抑制大漲的通膨，聯準會可能會把降息的時間延後，故利率會在高檔位置的時間應該更久。因此，美股全面下跌，日股24日也跟著走低。最後，日經指數收在38,646.11點，下挫457.11點或1.17%，周線跌1.2%左右。東證收2,742.54點，也跌12.21點或0.44%。
分析師表示，美國10年期公債殖利率已升至一周多的高點4.498%左右，同樣地，日本的公債殖利率也在市場預期日本央行可能提早升息下，衝升至1%高位。
分析師統計，日經指數25日移動平均線在38,300點附近，因為有強力支撐，故盤中最低跌到38,367.7後就開始反彈跌幅收斂。日經稍微整理一下後，最快有機會下周再往上攻。
個股中，晶片類股成為獲利回吐的主要受害對象，例如，愛德萬測試大跌4.48%，東京威力科創大跌2.82%，半導體檢測設備廠商雷泰光電，更是暴跌4.49%。
日本政府表示，不包括鮮食的核心通膨，繼3月漲幅降為2.6%之後，4月再度降至2.2%。不過，還是略高於日本央行設定的目標值2%。另外，剔除新鮮食物以及能源燃料的核心中的核心CPI（消費者物價指數），在3月年增2.9%之後，4月也降到2.4%。
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