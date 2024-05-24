【時報記者任珮云台北報導】央行今公布4月金融情勢，M1B及M2年增率分別下降為4.94%及6.06%，主要係資金淨匯出。累計本年1至4月M1B及M2平均年增率分別為4.59%及5.81%。
4月底全體貨幣機構放款與投資月增率（以成本計價）為0.59%；年增率由上月底之7.31%上升為7.60%，主要係因銀行對民間部門及公營事業債權成長上升。若包括人壽保險公司放款與投資，並加計全體貨幣機構轉列之催收款及轉銷呆帳金額，則調整後全體金融機構放款與投資年增率為6.46%，高於上月底之6.42%。
【時報記者任珮云台北報導】央行今公布4月金融情勢，M1B及M2年增率分別下降為4.94%及6.06%，主要係資金淨匯出。累計本年1至4月M1B及M2平均年增率分別為4.59%及5.81%。
4月底全體貨幣機構放款與投資月增率（以成本計價）為0.59%；年增率由上月底之7.31%上升為7.60%，主要係因銀行對民間部門及公營事業債權成長上升。若包括人壽保險公司放款與投資，並加計全體貨幣機構轉列之催收款及轉銷呆帳金額，則調整後全體金融機構放款與投資年增率為6.46%，高於上月底之6.42%。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：