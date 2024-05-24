【時報-台北電】台股24日加權指數收21565.34點，跌42.09點或0.19%，總成交值4187.79億元。三大法人買超68.28億元，其中外資買超60.62億元，投信、自營商分別賣超18.31億元及買超25.97億元。
三大法人單日賣超之最，仍是傳產龍頭中鋼，今遭減持2萬餘張，4天累計賣超9.2萬張。晶圓二哥聯電被反手調節約2萬張，止步於連10買。元大金、中信金、三商壽及合庫金亦成為提款標的。
三大法人賣超前十大個股，依類別分，2檔電子股、4檔金融股及4檔傳產股；依股價分，3檔中價位股、7檔銅板股；賣超張數方面，3檔賣超上萬張，榜首為中鋼(2002)，賣超2萬1854張，聯電(2303)、力積電(6770)名列二、三名，分別賣超2萬509張及賣超1萬5631張。第四及第五名為元大金(2885)、南亞(1303)，其他依序為中信金(2891)、三商壽(2867)、合庫金(5880)、寶成(9904)及台塑(1301)。
●三大法人24日賣超前十名：
1.中鋼(2002)收24.00元，跌0.15元或0.62%，三大法人賣超2萬1854張。
2.聯電(2303)收54.60元，跌1.40元或2.50%，三大法人賣超2萬509張。
3.力積電(6770)收25.65元，跌0.90元或3.39%，三大法人賣超1萬5631張。
4.元大金(2885)收32.50元，跌0.65元或1.96%，三大法人賣超9702張。
5.南亞(1303)收53.10元，跌0.60元或1.12%，三大法人賣超8316張。
6.中信金(2891)收37.05元，跌0.95元或2.50%，三大法人賣超8307張。
7.三商壽(2867)收7.04元，漲0.16元或2.33%，三大法人賣超7372張。
8.合庫金(5880)收26.20元，跌0.20元或0.76%，三大法人賣超6444張。
9.寶成(9904)收37.05元，跌0.55元或1.46%，三大法人賣超6168張。
10.台塑(1301)收66.30元，跌0.70元或1.04%，三大法人賣超6158張。
●前三大個股近五日籌碼：
1.中鋼(2002)三大法人累計賣超6萬2713張，其中外資賣超6萬2370張、投信買超1147張、自營商賣超1490張；融資增1638張、融券減67張，券資比0.59%。
2.聯電(2303)三大法人累計買超24萬808張，其中外資買超13萬8125張、投信買超9萬3688張、自營商買超8994張；融資減3252張、融券增903張，券資比5.59%。
3.力積電(6770)三大法人累計賣超1萬5592張，其中外資賣超1萬4226張、投信賣超1175張、自營商賣超190張；融資增1621張、融券減1034張，券資比4.36%。
註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅24日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。(編輯：廖小蕎)
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