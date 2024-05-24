【時報-台北電】美國升息路坎坷，美股昨夜收黑，台股創高之路也再遭截斷，24日加權指數收21565.34點，跌42.09點或0.19%，總成交值縮減至4187.79億元。三大法人買超68.28億元，其中外資不離棄連3買、再敲進60.62億元，投信則轉賣超18.31億元、自營商買超25.97億元。

投信今日反手賣超18.31億元，賣超前十大個股，調節重心往電子遷移。最大苦主神達(3706)擴大賣超1.4萬餘張，前6個交易日已賣超6萬5017張，但在外資持續力挺下，今日股價仍震盪收高在48.35元，守住5日線。

依類別分，7檔電子股、3檔傳產股；依股價分，2檔百元股、4檔中價位股及4檔銅板股；賣超張數方面，榜首為神達(3706)，賣超9876張，南亞(1303)、聯強(2347)名列二、三名，分別賣超7714張及賣超5811張。第四及第五名為佳世達(2352)、寶成(9904)，其他依序為統一(1216)、光寶科(2301)、仁寶(2324)、英業達(2356)及神基(3005)。

●投信24日賣超前十名：

1.神達(3706)收48.35元，漲0.35元或0.73%，投信賣超9876張。

2.南亞(1303)收53.10元，跌0.60元或1.12%，投信賣超7714張。

3.聯強(2347)收83.40元，漲0.70元或0.85%，投信賣超5811張。

4.佳世達(2352)收39.60元，漲0.20元或0.51%，投信賣超5567張。

5.寶成(9904)收37.05元，跌0.55元或1.46%，投信賣超5555張。

6.統一(1216)收79.10元，跌1.70元或2.10%，投信賣超4129張。

7.光寶科(2301)收114.50元，漲2.50元或2.23%，投信賣超3647張。

8.仁寶(2324)收38.50元，漲0.35元或0.92%，投信賣超3349張。

9.英業達(2356)收55.00元，漲1.00元或1.85%，投信賣超3223張。

10.神基(3005)收113.00元，跌1.50元或1.31%，投信賣超2904張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.神達(3706)三大法人累計買超8901張，其中外資買超7萬433張、投信賣超6萬2178張、自營商買超646張；融資減963張、融券減109張，券資比1.69%。

2.南亞(1303)三大法人累計賣超3萬7706張，其中外資賣超2萬9240張、投信賣超8583張、自營商買超118張；融資增1215張、融券增122張，券資比8.44%。

3.聯強(2347)三大法人累計賣超4813張，其中外資買超444張、投信賣超4533張、自營商賣超725張；融資增57張、融券減22張，券資比1.39%。

註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅24日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。(編輯：李慧蘭)