【時報-台北電】台股24日加權指數在台積電(2330)、聯發科(2454)雙跌，加上金融、鋼鐵、塑膠等主要傳產盡墨下，收21565.34點，跌42.09點或0.19%，驚險守住5日線，總成交值減至4187.79億元。三大法人買超68.28億元，其中外資續買超60.62億元，投信、自營商分別賣超18.31億元及買超25.97億元。

投信買超前十大個股，仍偏愛金傳，但整體買超張數見縮減。長榮航(2618)今日獲投信續進2.5萬餘張，與玉山金(2884)王后易位，並拉抬股價開低走高，收在今日最高價35.5元；玉山金則續買超1.4萬餘張，退居后位，股價整場壓低在約28.3元橫向整理。

依類別分，2檔電子股、4檔金融股及4檔傳產股；依股價分，1檔百元股、4檔中價位股及5檔銅板股；買超張數方面，2檔買超上萬張，榜首為長榮航(2618)，買超2萬5149張，玉山金(2884)、第一金(2892)名列二、三名，分別買超1萬4272張及買超9081張。第四及第五名為正新(2105)、永豐金(2890)，其他依序為國產(2504)、三陽工業(2206)、中華電(2412)、聯電(2303)及京城銀(2809)。

●投信24日買超前十名：

1.長榮航(2618)收35.50元，漲0.30元或0.85%，投信買超2萬5149張。

2.玉山金(2884)收28.30元，跌0.35元或1.22%，投信買超1萬4272張。

3.第一金(2892)收28.20元，跌0.75元或2.59%，投信買超9081張。

4.正新(2105)收58.70元，漲0.20元或0.34%，投信買超8230張。

5.永豐金(2890)收23.05元，漲0.30元或1.32%，投信買超7060張。

6.國產(2504)收47.00元，漲2.20元或4.91%，投信買超6844張。

7.三陽工業(2206)收78.20元，漲2.10元或2.76%，投信買超5011張。

8.中華電(2412)收127.00元，股價持平，投信買超4300張。

9.聯電(2303)收54.60元，跌1.40元或2.50%，投信買超4128張。

10.京城銀(2809)收63.70元，漲0.10元或0.16%，投信買超3092張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.長榮航(2618)三大法人累計賣超1萬7848張，其中外資賣超14萬4084張、投信買超13萬7626張、自營商賣超1萬1390張；融資減1萬2904張、融券減817張，券資比1.17%。

2.玉山金(2884)三大法人累計買超4萬4189張，其中外資賣超16萬1939張、投信買超20萬5413張、自營商買超714張；融資減1662張、融券增144張，券資比6.04%。

3.第一金(2892)三大法人累計買超6萬533張，其中外資賣超6萬4243張、投信買超12萬4379張、自營商買超397張；融資減1205張、融券增602張，券資比10.08%。

註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅24日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。(編輯：李慧蘭)