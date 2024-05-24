【時報-台北電】台股24日加權指數收21565.34點，跌42.09點或0.19%，總成交值4187.79億元。三大法人買超68.28億元，其中外資買超60.62億元，投信、自營商分別賣超18.31億元及買超25.97億元。

外資買超前十大個股，依類別分，8檔電子股、2檔傳產股；依股價分，3檔百元股、2檔中價位股及5檔銅板股；買超張數方面，5檔買超上萬張，榜首為矽統(2363)，買超2萬2381張，鴻海(2317)、泰金寶-DR(9105)名列二、三名，分別買超2萬1509張及買超1萬6700張。第四及第五名為群創(3481)、長榮(2603)，其他依序為燿華(2367)、光寶科(2301)、英業達(2356)、瑞軒(2489)及華邦電(2344)。

外資今日買氣最盛集中在電子股，對矽統翻多即居冠且股價大漲。

外資對AI概念股鴻海連三日買超，對光寶科連六買，對英業達轉買。強勢股燿華獲得轉買。

傳產中，對長榮連七買，共計買超46629張。

另外，大買泰金寶-DR帶動股價衝天。

●外資24日買超前十名：

1.矽統(2363)收62.30元，漲2.90元或4.88%，外資買超2萬2381張。

2.鴻海(2317)收176.00元，漲3.00元或1.73%，外資買超2萬1509張。

3.泰金寶-DR(9105)收4.07元，漲0.37元或10.00%，外資買超1萬6700張。

4.群創(3481)收14.05元，漲0.15元或1.08%，外資買超1萬2227張。

5.長榮(2603)收219.50元，漲10.50元或5.02%，外資買超1萬464張。

6.燿華(2367)收37.35元，跌0.90元或2.35%，外資買超9755張。

7.光寶科(2301)收114.50元，漲2.50元或2.23%，外資買超9321張。

8.英業達(2356)收55.00元，漲1.00元或1.85%，外資買超9299張。

9.瑞軒(2489)收19.35元，漲1.75元或9.94%，外資買超8641張。

10.華邦電(2344)收25.85元，漲0.15元或0.58%，外資買超7822張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.矽統(2363)三大法人累計賣超2793張，其中外資賣超2707張、投信買超0張、自營商賣超86張；融資增3969張、融券增134張，券資比7.50%。

2.鴻海(2317)三大法人累計賣超2502張，其中外資賣超1363張、投信賣超4518張、自營商買超3379張；融資減3740張、融券減491張，券資比2.56%。

3.泰金寶-DR(9105)三大法人累計買超1萬2598張，其中外資買超1萬2598張、投信買超0張、自營商買超0張；融資增3381張、融券減12張，券資比0.05%。

註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅24日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。（編輯：沈培華）