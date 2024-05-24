【時報編譯張朝欽綜合外電報導】美國PMI表現優於預期，加上此前聯準會鷹派會議記錄，削弱了市場降息預期。此外，大陸軍隊連續第二天在台灣周圍軍演，陸港股市全數下挫，藍籌股的滬深300指數下跌1.1%，恆生指數全日低走。

周五香港恆生綜合指數收盤跌259.77點或1.38%，為18608.94點，為連四跌。國企股(H股)跌1.4%，為6605點。科技指數跌2.5%，為3799點。

網路科技股下跌嗶哩嗶哩跌11%，快手跌4.4%，京東挫3.1%，美團跌3.0%，騰訊跌1.4%，阿里巴巴跌0.6%。

小米和網易周四公布業績，分別為下跌3.4%和上升0.4%。

內房股普遍走弱，金輝控股跌20%，龍湖跌5.6%，碧桂園服務也跌8.2%。

藥品股跌2.6%，跌幅居次。康方生物大跌23%，市場消息稱，該公司的AK112治療藥物，臨床數據不如預期。

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