【時報編譯張朝欽綜合外電報導】美國PMI表現優於預期，加上此前聯準會鷹派會議記錄，削弱了市場降息預期。此外，大陸軍隊連續第二天在台灣周圍軍演，陸港股市全數下挫，藍籌股的滬深300指數下跌1.1%，恆生指數全日低走。
周五香港恆生綜合指數收盤跌259.77點或1.38%，為18608.94點，為連四跌。國企股(H股)跌1.4%，為6605點。科技指數跌2.5%，為3799點。
網路科技股下跌嗶哩嗶哩跌11%，快手跌4.4%，京東挫3.1%，美團跌3.0%，騰訊跌1.4%，阿里巴巴跌0.6%。
小米和網易周四公布業績，分別為下跌3.4%和上升0.4%。
內房股普遍走弱，金輝控股跌20%，龍湖跌5.6%，碧桂園服務也跌8.2%。
藥品股跌2.6%，跌幅居次。康方生物大跌23%，市場消息稱，該公司的AK112治療藥物，臨床數據不如預期。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：