陸委會24日發新聞稿指出，為因應總統賴清德上任後兩岸新局，推薦前民進黨秘書長羅文嘉擔任海基會副董事長兼秘書長。

陸委會表示，羅文嘉長期參與中央及地方事務，社會服務經驗豐富；對社會重要議題保持關注，心思細密，為人謙和溫暖，本會相信憑藉羅文嘉擅於溝通協調之特質，定能搭配準海基會董事長鄭文燦共同組成最強的海基會團隊，為國人提供更好的服務。

陸委會說明，海基會是政府大陸工作體系重要的一環，負責兩岸協商、交流與服務業務，任務繁重，責任艱鉅。

政府預祝準董事長鄭文燦及副董事長兼秘書長羅文嘉，於海基會董監事會議完成推選及聘任程序後，共同率領海基會全體同仁，持續推動會務順遂進行。陸委會也將依循賴總統兩岸政策及台灣主流民意，與海基會緊密合作，共同致力維護台海和平穩定現狀，並審慎推動對等尊嚴、健康有序的兩岸交流。

據悉，海基會董監事會將於6月7日舉行，通過相關人事案。