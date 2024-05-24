【時報-台北電】中信金(2891)公布第一季財務報告，利息淨收益319.02億元，淨收益485.11億元，稅前淨利255.42億元，本期淨利211.72億元，歸屬於母公司業主淨利209.2億元，基本每股盈餘1.07元。（編輯：邱致馨）

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