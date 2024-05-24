【時報記者任珮云台北報導】華南金(2880)今召開法人說明會，首季淨值續創新高，上升至2174億元，年增12.7%。華南金控與華南銀行總資產同步站上4兆元大關，達成新里程碑。
華南銀行2024年第1季金融商品投資(含兌換)淨收益及手續費淨收益大幅成長帶動下，自結稅後淨利50.46億元，年成長8.2%，EPS 0.52元，年化ROE 8.67%、ROA 0.52%，占集團獲利貢獻84%。華南銀行第1季業務動能持續發動，於同業間排名持續提升，國銀聯貸主辦及共同主辦金額排名國銀第1名、都更與危老放款合計餘額位居公股銀行第2名、基金保管規模因保管2檔熱門ETF (00939、00940)，一舉突破1兆元，晉升銀行同業第2名。資產品質長期維持良好水準，逾放比率0.16%，備抵呆帳覆蓋率825.31%。
對於首季銀行存放利差及NIM下滑，公司表示，主要是受到3月台灣央行升息，致成本增加所致；而美國利率仍處高檔、民眾到期續存的利率仍偏高，也進一步壓縮存放利差。
子公司華南永昌證券受惠資本市場熱絡、價量俱揚，經紀、承銷及自營等核心業務收入，均較去年同期增加，自結稅後淨利4.90億元，年增122.7%，EPS 0.75元。經紀業務市占率2.73%，融資餘額市占率5.03%，分別排名公股第1、2名。華南產險同受惠臺股表現強勁，資金運用收益成長逾1倍，且損失率持續改善，第1季自結稅後淨利3.99億元，年增122.9%，EPS 1.99元，簽單保費總收入38.07億元，刷新歷年單季新高，市占率5.60%，同業排名第6名。
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