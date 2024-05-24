【時報-台北電】台股24日加權指數收21565.34點，跌42.09點或0.19%，總成交值4187.79億元。三大法人買超68.28億元，其中外資買超60.62億元，投信、自營商分別賣超18.31億元及買超25.97億元。
三大法人買超前十大個股，依類別分，7檔電子股、1檔金融股及2檔傳產股；依股價分，3檔百元股、3檔中價位股及4檔銅板股；買超張數方面，4檔買超上萬張，榜首為矽統(2363)，買超2萬3311張，鴻海(2317)、泰金寶-DR(9105)名列二、三名，分別買超2萬1657張及買超1萬6825張。第四及第五名為長榮(2603)、光寶科(2301)，其他依序為宏碁(2353)、瑞軒(2489)、群創(3481)、富邦金(2881)及華邦電(2344)。
整體觀察，今日法人偏愛電子股、佔據7檔，榜首矽統衝刺觸控產品，今日獲三大法人轉買超2.3萬張，排名第二的海公公獲三大法人再加碼2.1萬張，連三買約5.4萬張。航運股今日相對抗跌，一哥長榮今日擴大加碼1.1萬張。
●三大法人24日買超前十名：
1.矽統(2363)收62.30元，漲2.90元或4.88%，三大法人買超2萬3311張。
2.鴻海(2317)收176.00元，漲3.00元或1.73%，三大法人買超2萬1657張。
3.泰金寶-DR(9105)收4.07元，漲0.37元或10.00%，三大法人買超1萬6825張。
4.長榮(2603)收219.50元，漲10.50元或5.02%，三大法人買超1萬1660張。
5.光寶科(2301)收114.50元，漲2.50元或2.23%，三大法人買超9874張。
6.宏碁(2353)收57.50元，漲4.20元或7.88%，三大法人買超9473張。
7.瑞軒(2489)收19.35元，漲1.75元或9.94%，三大法人買超9338張。
8.群創(3481)收14.05元，漲0.15元或1.08%，三大法人買超8880張。
9.富邦金(2881)收73.30元，漲0.80元或1.10%，三大法人買超8602張。
10.華邦電(2344)收25.85元，漲0.15元或0.58%，三大法人買超8187張。
●前三大個股近五日籌碼：
1.矽統(2363)三大法人累計賣超2793張，其中外資賣超2707張、投信買超0張、自營商賣超86張；融資增3969張、融券增134張，券資比7.50%。
2.鴻海(2317)三大法人累計賣超2502張，其中外資賣超1363張、投信賣超4518張、自營商買超3379張；融資減3740張、融券減491張，券資比2.56%。
3.泰金寶-DR(9105)三大法人累計買超1萬2598張，其中外資買超1萬2598張、投信買超0張、自營商買超0張；融資增3381張、融券減12張，券資比0.05%。
註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅24日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。(編輯：邱致馨)
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