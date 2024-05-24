道瓊周四重挫6百多點，美股4大指數收黑，台股今天早盤一度下跌逾2百點，但盤勢迅速反彈，終場小跌42.09點，收21565.34點，成交量4134億元。外資買超60.62億元，投信賣超18.31億元，自營商買超25.97億元，合計3大法人買超68.28億元。

外資買超個股以電子股、AI為主，矽統發展觸控產品，股價大漲近5%，外資敲進2.23萬張居冠，其次為鴻海2.15萬張。燿華、光寶科、英業達等AI股都入榜前10名。

地產ETF復華富時不動產股價長期低迷，目前還不到發行價的一半，今天跳空大跌2.47%，外資大砍4.95萬張，居賣超第一。

存股族最愛的高股息ETF，今天3檔入列賣超榜，包括00919、00929、00940，減碼皆超過萬張。

法人表示，美國聯準會會議紀錄公布，有官員表示為抑制通膨可能重啟升息，消息衝擊美股，道瓊大跌605點，加上中共圍台軍演、立院抗爭等，在諸多利空之下，台股表現強勢抗跌。今天台積電與電子股走弱，近日回檔的航運、營建、觀光餐旅等類股接棒反彈，顯示多頭輪動格局未改變。不過，大盤周線連5紅，波段漲幅超過2千點，均線乖離大，宜審慎勿追高，可待回檔量縮再布局。

外資今天買超上市個股前10名為：矽統(2363)22382張、鴻海(2317)21510張、泰金寶-DR(9105)16701張、群創(3481)12227張、長榮(2603)10464張、燿華(2367)9756張、光寶科(2301)9321張、英業達(2356)9299張、瑞軒(2489)8641張、華邦電(2344)7823張。

外資今天賣超上市個股前10名為：復華富時不動產(00712)49503張、長榮航(2618)22177張、聯電(2303)21515張、中鋼(2002)21079張、玉山金(2884)18667張、力積電(6770)14999張、群益台灣精選高息(00919)14657張、復華台灣科技優息(00929)13233張、第一金(2892)12361張、元大台灣價值高息(00940)11106張。

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