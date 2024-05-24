【時報-台北電】矽格(6257)決議每股配息2.68元，除息交易日為6月27日，最後過戶日為6月30日，停止過戶期間為7月1日～7月5日，除息基準日為7月5日，現金股利發放日為7月19日。（編輯：邱致馨）

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