【時報-台北電】富采(3714)113年5月24日公告，已買回庫藏股750萬股，本次買回均價每股45.17元，總金額3億3881萬900元；於買回期間累積持有股數占公司已發行股份之1.98%。(編輯：廖小蕎)

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