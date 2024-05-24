【時報記者林資傑台北報導】連鎖餐飲集團築間(7723)看好台灣燒肉市場年產值逾200億元，且未來有機會上看500億元，宣布再推出新品牌「築間燒肉本命」跨足日式燒肉酒場，首店將於31日插旗新北永和，透過持續擴大集團餐飲版圖，盼能創造營收規模經濟，帶動業績成長。
築間2020年7月推出個人燒肉品牌「燒肉Smile」成功跨足日式燒肉市場，同年12月接續推出吃到飽燒肉品牌「本格和牛燒肉放題」、去年3月再推出主打高檔精緻日式燒肉的「繪馬別邸」，迄今燒肉品牌營收占比約達25％。 除了日式燒肉市場外，築間看好韓流及年輕客層喜愛韓國料理商機，去年底插旗韓國烤肉市場，推出主打高客單的「紫木槿韓國烤肉」，今年1月推出主打個人套餐的「朴庶韓國烤肉」，此次再推出日式燒肉新品牌「築間燒肉本命」，跨足日式燒肉酒場市場。
築間表示，「築間燒肉本命」承襲日本燒肉酒場文化，講究各項細節與廚藝工法、體現日本職人精神，提供超過100個品項餐點，且不同於以往品牌面貌，從餐廳室內設計風格、菜單餐點命名等均融入強烈的IP元素，提供上班族小酌、周末聚會的愜意選擇。
築間今年積極擴大海內外市場版圖，在台灣打造集團品牌聚落，創造集客效益，海外除了「築間酸菜魚」已插旗香港銅鑼灣，第二季預計推動「築間幸福鍋物」及「燒肉Smile」進軍香港旺角，年底前則規畫插旗日本，「燒肉Smile」也積極籌備進軍馬來西亞等東南亞市場。（飲酒過量 有礙健康）
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