【時報-台北電】創意(3443)113年5月31日受邀參加華南永昌證券舉辦產暨企業論壇，地點：茹曦酒店(台北市松山區敦化北路100號)。

6月3日受邀參加UBS Taiwan AI Focused Corporate Day，地點：台北市信義區松仁路7號5F；6月6日參加花旗證券於台北W飯店所舉辦Citi 2024 Taiwan。(編輯：廖小蕎)

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