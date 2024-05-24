【時報記者莊丙農台北報導】耕興(6146)今日召開股東常會，會中承認2023年度營業報告書、財務報表及和各項討論事項，並決議配發每股10.5元現金股利，為歷年配息次高，配息率73.32％。會中也完成董事改選，選出5席一般董事為友興投資代表人黃文亮、友興投資代表人楊志祥、張昭彬、黃明智、林嚴山，4席獨立董事為姚睿、吳大任、陳天輪、楊曉文，新一屆董事會推選黃文亮續任董事長。
耕興表示，智慧型手機將逐步導入AI應用，未來手機開始內建NPU類神經AI晶片，on Device AI終端運算的發展將為手機產業帶來新一波換機需求。在Microsoft大力強推AI PC內建Copilot生成式AI應用的產品，未來這股效應也會漸漸蔓延到5G AI筆電的終端裝置上，亦將帶來一波新的測試需求。
3GPP R17 5G Red Cap針對物聯網終端需求簡化架構的5G降版晶片及5G NTN衛星通訊技術下半年開始導入終端產品裡，相關新技術導入產品裡將會增加新的檢測時數與費用。從今年第二季開始，Wi-Fi 7新機檢測需求浮現，耕興專精高階網通與品牌客戶，可以從FCC網站上看到，目前支援6GHz發射高功率能量的產品的證書有35件，耕興在高階網通檢測區塊競爭優勢明顯。
零件事業部自研高階特殊電感TLVR已取得相關專利認可，將在下半年AI伺服器生產需求放量後，出貨量將會隨之增加。
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