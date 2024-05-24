【時報-台北電】LINEPAY(7722)113年首季營業收入14.59億元，稅前淨利2.63億元，本期淨利2.07億元，歸屬於母公司淨利2.07億元，基本每股盈餘3.46元。

另，董事會通過新任謝佳龍為資訊安全長，即起生效。(編輯整理：李慧蘭)

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