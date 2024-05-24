【時報編譯張朝欽綜合外電報導】歐洲股市周五早盤出現大幅下滑；此前美國物價持續遭受壓力的跡象，以及歐元區經濟回暖，粉碎了市場對主要央行今年降息的希望。

周五泛歐Stoxx 600指數早盤跌4.28點或0.82%，為517.28點。

隨著對輝達(Nvidia)樂觀前景的熱情逐漸消散，美股周四大幅下跌，此外數據顯示，通膨仍令人擔憂，並可能推遲聯準會的降息措施。

此前一項PMI調查顯示，歐元區的商業活動在五月擴張速度達到一年來最快水準。隨後德國兩年期公債殖利率周四達到近六個月來最高水準，周五則稍微低於該高位。

對利率敏感的歐洲科技股受到的衝擊最大，下跌1.4%，其次是公用事業股和銀行股。

雷諾汽車宣佈股票回購計畫，瑞銀並將雷諾股票評級從「賣出」上調為「中立」。目前雷諾股價上漲2.4%。

英國國家電網(National Grid)在宣佈計畫籌資約70億英鎊(約合89億美元)後，周四股價重挫10%，目前跌幅近8%。