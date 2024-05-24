【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】韓國與日本在24日宣布，因俄羅斯被指控違反聯合國（UN）安理會決議跟朝鮮採買軍武，故將實施一連串針對相關個人、組織以及船隻等制裁措施。

韓國外交部表示，目前制裁的對象是7名朝鮮人，還有兩艘俄羅斯的船隻，因俄朝之間曾有武器交易以及從事其它不法情事。俄羅斯船隻之前曾在俄羅斯和朝鮮間穿梭，並利用大量貨櫃輸送軍用物資，明顯違反聯合國安理會的決議。

美國和韓國宣稱，朝鮮轉給俄羅斯武器且用在烏克蘭戰爭上。不過，去年信誓旦旦要強化兩國軍事關係的俄國與朝鮮，則雙雙否認這些指控。日本也宣布要制裁11個組織和1位個人，日本說其中包括幾個俄國團體，跟支持俄羅斯攻打烏克蘭的軍事合作有關。

日本內閣官房長官林芳正指出，俄國向朝鮮採購武器的行為，有違聯合國全面禁止武器及相關物件從朝鮮輸出或輸入朝鮮的決議。根據韓國外交部說法，有位代表總部設在敘利亞，一家國有企業的朝鮮人士，在2022至2023年間，與瓦格納集團（Wagner Group）的一名俄羅斯人談判，主要是交易軍武。

韓國外交部補充，有位另名總部設在俄國公司的個人，跟把柴油從俄羅斯運到朝鮮一事有關，並指控這兩人都違反聯合國安理會的決議。另有5名朝鮮人利用IT職務賺取外匯幫忙籌資，支持朝鮮發展核武與導彈的計畫

4月期間，俄羅斯曾形容韓國對俄國祭出個人與實體制裁的措施，是一種不友善的舉動，並示警在適當時機時，將會做出回應。因研發彈道導彈與核武的朝鮮，從2006年以來，一直遭到聯合國制裁。經過將近20年，這些限制行為也愈來愈嚴格。

2024年初時，聯合國監督朝鮮制裁活動的專家小組，在俄羅斯投下反對票後，不得再延長對朝鮮的制裁時間。這也讓美國為首的盟國傷透腦筋，正在找尋其它制衡朝鮮的手段。