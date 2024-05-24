【時報記者莊丙農台北報導】全球AI人工智慧、機器人研究已成為顯學，台科大自動化及控制研究所所長楊振雄博士表示，AI需要大量的數據判讀、機械人需要整合型的程式，這些並不是一蹴可幾，現在國際競爭舞台上都是打團體戰，學界訓練、培養相關的人才，也希望產業界能進一步和學校深化合作，攜手為台灣走在世界的前端一起打拚。
機器人需要結合許多領域，並非是單一的學科，楊振雄說，台科大自控所是一個整合性的系所，無論是電子元件、半導體制程、機械人、影像、加密等都有專業老師，也和企業合作提供實習的機會，產學合一的特色，讓學生畢業後受到企業的歡迎，無論是台積電(2330)、IC設方面的公司、台達電(2308)、研華(2395)、工研院、傳產公司都可以看見台科大學生的蹤影。
機器人的利用範圍很廣，大到可以去月球採礦石，小的小到進入身體內看影像，由於各國都面臨人手不足、高齡化的社會，未來機器人產業發展空間仍十分的大。楊振雄直言，台灣在這個領域才剛剛開始，如何培養人才需要思考，若是企業界可以加入合作，產學相輔相成，就能成為一個正循環，也能讓機器人相關產業成為另一個護國神山。
近年來全球無人機市場大幅成長，已漸漸成為商業、政府和消費應用的重要工具，台科大自控所中已有團隊在研發無人機、無人船等項目。楊振雄指出，在使用端只覺得無人機很好利用，但這背後其實存在很多的研發，無論是電機、機械、資工及電子都需要相互的配合，台灣半導體業居全球的領先地位，相信未來機器人相關產業也能成為世界關注的焦點。
AI人工智慧如同救世主般的存在，楊振雄指出，它可以增進運行效率，但卻不是萬能的！餵養數據後，還需要經過訓練才能日益精準的去做事，也是有學習曲線的，舉例來說，若是一直利用AI來做批次檢測，成效十分良好；但要它立刻轉去做影像，其實並沒有辦法，還需要另外的資料數據才可以。據了解，目前已有團隊將AI運用在影像的研發。
至於楊振雄團隊研發重心放在影像處理及加密的部分，他指出，隨著半導體、PCB業者製程越來越先進，需要更精密的效果來檢測生產，這時電腦視覺的精密度、效率、自動化就會非常的重要。至於在加密方面，希望利用在商業對談時能夠保密，並要求學生要使用VHDL電路設計語言來寫程式，而用這種程式的競爭力比較高，未來找工作真的比較好找。
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