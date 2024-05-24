【時報記者林資傑台北報導】半導體廠務工程及設備廠信紘科(6667)2024年成長動能及在手訂單狀況良好，法人看好營收及獲利均有望挑戰新高，股價今（24）日小幅開低後走揚，鄰近午盤在買單敲進下放量攻上漲停價195.5元，終場大漲8.43％、收於193元，雙創歷史新高。
1995年成立的信紘科，主要提供高科技產業製程的廠務供應系統整合及綠色製程解決方案，前者包括機電空調設計規畫施工、廠務特氣特化供應系統、化學／氣體／純水二次配拆移機工程，後者則為機能水供應系統及特殊廢液處理系統。
信紘科2024年首季淡季營運動能良好，稅後淨利0.83億元，季增達16.8％、年增達36.54％，每股盈餘1.86元，雙創歷史次高。4月合併營收創2.61億元次高，月增7.19％、年增達36.98％，累計前4月合併營收9.02億元、年增達24.54％，續創同期新高。
展望後市，信紘科指出，受惠旗下廠務供應系統整合業務動能暢旺，公司持續深化廠務供應系統整合、綠色製程兩大業務布局，並推動統包業務接單轉型，以開拓其他產業廠務擴建接單表現，有助公司維持市場良好競爭力，為整體營運挹注正向效益。
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