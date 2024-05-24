【時報-台北電】臻鼎-KY(4958)將於5月28日14時應邀參加台新證券舉辦之「2024年第二季全球投資論壇」，屆時說明公司營運績效及Q&A、PCB產業展望，地點：台北晶華酒店(台北市中山北路二段39巷3號)。(編輯：廖小蕎)

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