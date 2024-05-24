在全球綠色能源高度重視下，「2024臺南國際綠色產業展」將於5月30日至6月1日在大臺南會展中心隆重舉行，本次展會聚焦政府與學研合作、零碳及減塑方案、綠色能源、智慧儲能、綠色建材等議題，臻呈光電位於展區A301，本次展會由臻呈執行長曾少澤率領同仁們，展示便攜式儲能電池「綠巨能」，提供前瞻的節能永續解決方案。

「綠巨能」是臻呈光電研發的便攜式儲能電池，執行長曾少澤表示，該儲能電池採用磷酸鐵鋰電芯，相較一般三元鋰電池，其穩定性與安全性來的更為突出，是耐高溫且使用壽命長的環保電池，循環壽命高達3500次以上，搭載太陽能板快充技術的應用，擁有高達23%的轉換率，能大幅提升電池的充電效率，在短時間內解決用電困擾，給予足夠不斷電系統的衝勁，讓大眾享受不平凡的電力。

便攜式儲能電池規格分為2400W、1200W及700W，透過獨家「串接並機」，提升電容量、增加輸出功率，也因具備「多種輸出端口」，可支援AC輸出、USB-A輸出、USB-C輸出、DC5521輸出、汽車輸出口及無線充輸出，因應各場域需求及不同的使用電器，在用電上更加便捷。

現今人手一機的時代，綠巨能也可透過連結App輕鬆完成操作，談到使用場域，執行長表示除了一般常見露營戶外用電之外，舉凡無預警停電、天災地震、登山救援站、市集擺攤、街頭表演、廟宇活動、工地機具、軍事戶外訓練、野餐（野溪）、船釣（海運）、安養院、行動急救儀器、行動車露等皆可使用綠巨能。而在淨零排放路徑及策略上，儲能勢必扮演舉足輕重的角色，也呼籲全民一同落實低碳生活；同時支持建構低碳商業模式，創造永續綠能家園及綠生活產業鏈。