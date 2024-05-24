【時報-台北電】綜合陸媒報導，中國人民銀行廣西及甘肅分行相繼取消房屋首購、第二套房貸利率政策下限，並降低商業性個人房貸最低首付比至全國政策下限水平。

以甘肅省為例，首套房調整為不低於15%，二套房不低於25%。(編輯：廖小蕎)

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