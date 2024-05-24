【時報編譯張朝欽綜合外電報導】英國國家統計局(ONS)周五指出，由於多雨天氣，導致購物者少去服裝零售商和體育用品商店，英國四月零售銷售下跌幅度，超過經濟學家預期。
四月零售銷售月減2.3%。路透調查經濟學家的預測為月減0.4%。
而三月的數據從持平，下修為月減0.2%。
國家統計局說，「大部分部門的銷售都出現下滑，由於惡劣天氣導致客流量減少，服裝零售商、運動器材商、遊戲和玩具店、傢俱店表現不佳。
巴克萊銀行和英國零售協會本月稍早發布的調查顯示，消費者在四月嚴格控制支出。
分析師表示，未來幾個月有望較為樂觀。資誠(PwC)消費市場主管Lisa Hooker說，在2024年起始的表現令人失望之後，零售商希望5 月天氣轉好，以及歐洲盃、溫布頓網球公開賽，和奧運會等夏季運動的開始，將為零售交易帶來提振。
在另一個數據公布方面，德國統計局在周五公布今年第一季經濟成長率終值為季增0.2%，同於初值預估。
統計局局長Ruth Brand說，GDP在2023年底下降之後，德國經濟在2024年開始實現正成長。
儘管通膨率下降，但家庭消費在第一季沒有復甦，季減了0.4%。資料還顯示，政府支出也比前一季低了0.4%。
另一方面，在去年下半疲弱表現之後，建築投資較前一季大幅增長2.7%，而機械設備投資下降0.2%。
對外貿易也有積極貢獻，第一季貨物和服務出口為季增1.1%。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：