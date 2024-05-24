【時報編譯張朝欽綜合外電報導】英國國家統計局(ONS)周五指出，由於多雨天氣，導致購物者少去服裝零售商和體育用品商店，英國四月零售銷售下跌幅度，超過經濟學家預期。

四月零售銷售月減2.3%。路透調查經濟學家的預測為月減0.4%。

而三月的數據從持平，下修為月減0.2%。

國家統計局說，「大部分部門的銷售都出現下滑，由於惡劣天氣導致客流量減少，服裝零售商、運動器材商、遊戲和玩具店、傢俱店表現不佳。

巴克萊銀行和英國零售協會本月稍早發布的調查顯示，消費者在四月嚴格控制支出。

分析師表示，未來幾個月有望較為樂觀。資誠(PwC)消費市場主管Lisa Hooker說，在2024年起始的表現令人失望之後，零售商希望5 月天氣轉好，以及歐洲盃、溫布頓網球公開賽，和奧運會等夏季運動的開始，將為零售交易帶來提振。

在另一個數據公布方面，德國統計局在周五公布今年第一季經濟成長率終值為季增0.2%，同於初值預估。

統計局局長Ruth Brand說，GDP在2023年底下降之後，德國經濟在2024年開始實現正成長。

儘管通膨率下降，但家庭消費在第一季沒有復甦，季減了0.4%。資料還顯示，政府支出也比前一季低了0.4%。

另一方面，在去年下半疲弱表現之後，建築投資較前一季大幅增長2.7%，而機械設備投資下降0.2%。

對外貿易也有積極貢獻，第一季貨物和服務出口為季增1.1%。