【時報記者莊丙農台北報導】Gogolook走著瞧-創(6902)今天召開重大訊息記者說明會，宣布董事會通過以450萬歐元現金取得總部位於荷蘭的防詐服務商ScamAdviser百分之百股權，折合新台幣約1.56億元，預計今年第3季前完成交割。Gogolook藉由與ScamAdviser在防詐服務與區域上的互補性，再添營收與獲利動能。
針對這項收購，Gogolook期望達成三個效益，第一、ScamAdviser掌握全球領先的網域風險評級技術，將有助於強化Gogolook網域防詐能力與資料庫護城河，充實既有消費者端與企業端防詐解決方案的能量，增加電話與簡訊以外的數位保護場景，並透過強化資料源來建立AI時代的優勢；第二、ScamAdviser 已累積多年提供企業客戶防詐服務的經驗，有助以消費者端服務起家的Gogolook，加速企業端服務的增長，縮短達成可獲利規模的時間。Gogolook去年全年營收企業端服務營收僅占4％，收購後長期成長可期；第三，Gogolook目前來自亞洲的營收占比9成以上，ScamAdviser在歐美地區的網站流量以及企業客戶基礎所建立的品牌知名度，可望使Gogolook更順利將旗下服務跨出亞洲，切入歐美新市場。
歐洲在防詐政策上領先全球，不論是英國內政部日前舉辦的首屆全球詐騙高峰會，或歐盟第三版支付服務指令（PSD3）草案，都相繼強調企業或銀行等業者未來將擔負詐騙財損的共同賠償責任。這股全球防詐的監管趨勢將快速擴及亞洲，帶動各大企業背負更多責任與誘因，尋求防詐解決方案。Gogolook在整合ScamAdviser的防詐能量後，將能夠以更完整與高品質的服務滿足全球客戶需求。
ScamAdviser合作對象逾50個跨國組織單位，在公司營運上，ScamAdviser提供企業客戶風險評級等防詐服務，現有客戶包含全球社群媒體服務商、資安大廠延伸到搜尋引擎等網路服務業者，並持續將解決方案拓展至更多應用場景中。此外，每月也有超過650萬名消費者透過 ScamAdviser 網站主動查詢陌生連結風險，其中約有3成使用者來自美國、3成來自歐洲。
Gogolook共同創辦人暨執行長郭建甫指出，ScamAdviser將可為Gogolook打開兩扇大門，第一扇門是跨入歐美市場，長期帶給公司跳躍性的成長。另一扇門是深入走進企業防詐服務，Gogolook從消費者防詐起家，與企業端服務的模式完全不同。ScamAdviser具備網域風險分析技術的獨特優勢，且已成功打入跨國企業的服務供應鏈，可使Gogolook的企業端服務更豐富完整，團隊的加入也可望使Gogolook加速掌握企業端服務的運作模式。
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