嘉泥（1103）24日召開股東會。董事長張剛綸指出，在穩健轉型、營收結構多元下，去年嘉泥總營收較前一年成長29.2％，在持續努力下各事業體皆有成長，預期今年可穩健成長、追求更高目標。

嘉泥統計，去年水泥事業體營收增加28％、旅宿服務事業體營收增加60％ ，裝卸倉儲事業體營收增加17％、房產事業體出租率增加近4％。

水泥本業上，張剛綸表示，去年全球地緣政治風險顯著攀升，嘉泥持續調整營運策略，其主要策略投資台泥，在綠能及歐洲市場方面取得重大進展，降低了區域性風險，使全球水泥業務分佈更加穩定，未來營收結構將更多元且具有韌性，以應對複雜的國際環境。

同時兼任台灣水泥同業公會理事長的張剛綸董事長亦表示，水泥業減碳是刻不容緩、責無旁貸的事，水泥產業也積極配合國家淨零政策，不斷創新降低碳排放量。期待政府可以在公平正義的程序下，維護國家核心基礎產業，在自身減碳之餘，防止因為進口而發生的碳洩漏問題，加速台灣達到淨零目標。

旅宿服務事業，已占嘉泥整體營收的25％。總經理王立心指出，入境日本的國際旅客雖尚未恢復至2019年的水準，但日本國內旅客至沖繩旅遊人數已超越疫情前高點。在強勁的需求下，嘉泥在當地的HOTEL COLLECTIVE營運團隊通過調整銷售策略，使全年住房率維持在八成左右，平均房價較2022年攀升20％，帶動去年營收成長79％。

未來，王立心表示，HOTEL COLLECTIVE營收增長動能預期將來自國際旅客及機場航班運量的增加，展現出旅宿業務的穩健成長。