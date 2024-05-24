基於國際漿價漲勢不斷，年內漲幅已高達15％，中華紙漿（1905）宣布，將自6月起將所有紙品售價都將往上提價5％。且華紙表示，由於紙漿與其他營運成本仍是持續攀升狀態，後續很可能再調漲。
對於漲價的決定，華紙表示，國際漿價今年來漲勢不休，年內至今已上漲逾15％，目前6月報價持續走揚，已連續上漲4個月。其中短纖紙漿從2月的每噸630美元，到現在已上看每噸770美元，其他成本也至少增加5％～10％。
華紙指出，將自下個月開始將所有紙品售價都將往上提價5％，且由於紙漿及其他營運成本仍向上提升，後續再調漲有一波的可能性很大。
華紙日前在法說會表示，第二季雖然花蓮廠受地震影響，部分漿紙產線仍未恢復運轉，由於目前庫存充足，公司各項營運活動仍維持正常運作。對於外界關注的碳費議題，華紙指出，為降低未來碳費徵收之影響，已陸續啟動相關的能源改善專案，透過製程改善、再生能源設備的投入。
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