【時報記者王逸芯台北報導】研調機構Counterpoint Research公布第一季全球暢銷智慧型手機排行榜，iPhone 15 Pro Max勇奪單季機王，前10大機款中，蘋果、三星拿下5席，換言之，其他智慧型手機品牌全軍覆沒。
數據指出，第一季全球暢銷智慧手機榜單中，前10名由蘋果和三星各占五席，其餘品牌全數槓龜，且發現到高階機款競爭漸趨激烈，前10名中就有7款屬於高端機型(600美元以上)，另外，蘋果的iPhone 15 Pro Max更是登上第一季銷量冠軍。
第一季全球暢銷機型的前十名依序為蘋果iPhone 15 Pro Max、蘋果iPhone 15、蘋果iPhone 15 Pro、蘋果iPhone 14、三星Galaxy S24 Ultra、三星Galaxy A15 5G、三星Galaxy A54、蘋果iPhone 15 Plus、三星Galaxy S24以及三星Galaxy A34。
值得一提的是，第一季是蘋果的Pro Max系列首次在蘋果的傳統淡季季度取得了銷售冠軍，這一現象反映了消費者對高價智慧手機的日益增長的需求。
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