【時報-台北電】指數午後震盪走低，滬指失守3100點，創指、深成指跌超1%。收盤滬指報3088.87點，跌0.88%；深成指報9424.58點，跌1.23%；創指報1818.56點，跌1.81%。盤面上，電力、銅纜高速連結、養殖業板塊漲幅居前，房地產服務、AI手機、飛行汽車板塊跌幅居前。

板塊方面，電力板塊全天強勢，九洲集團20cm漲停，新中港、大連熱電、樂山電力等掀漲停潮。

銅纜高速連接概念活躍，創益通20cm漲停，意華股份、得潤電子盤中漲停。

農業股走強，養殖方向領漲，曉鳴股份漲幅居前。

下跌方面，地產板塊持續調整，我愛我家、城建發展、渝開發盤中跌停。

飛行汽車概念股走低，中信海直觸及跌停。

AI手機概念股走弱，福蓉科技跌幅居前。

整體來看，個股呈普跌態勢，超過3700檔個股下跌。(編輯：邱致馨)

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