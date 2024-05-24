【時報-台北電】美股主指周四大跌，道瓊重摔605點。台股在昨日創高後今日震盪整理，盤初一度跌逾200點至21381點，由AI、航運、機器人、矽光子撐盤，收斂跌幅一度回平盤，收盤小跌42點。今日外資(不含外資自營商)買超60.622億元，投信賣超18.3139億元，自營商買超25.9697億元，三大法人買超68.27億元。
今日雖台股大幅震盪，不過外資仍力挺續買60.62億元。本周一520沒行情，外資賣超65.51億元，不過後520崛起，自周三至今日外資為連3買共548.56億元，5月來外資已買超達1848.07億元。
本土法人部分，投信今日轉為賣超18.31億元，自營商則轉買超25.96億元。
台股今日收在21565點、成交量4134億元，權值股普遍走跌，台積電(2330)跌0.9%、聯電(2303)跌逾2%、聯發科(2454)跌0.8%。輝達(Nvidia)財報亮麗，衝破千美元大關新高，帶動台AI股漲聲響起，股王信驊(5274)早盤攻上漲停3695元改寫天價，緯穎(6669)盤初奔上2865元創歷史最高價，AI PC宏碁(2353)大漲7.8%；近期買盤強勁的機器人概念股所羅門(2359)昨日創天價後翻黑，今日買盤力道仍在，收漲逾5%。
航運股受紅海危機加上歐美補庫存，陽明(2609)、萬海(2615)近期股價飆漲遭關禁閉列處置股，今日為抗跌類股，分別漲逾3%及逾5%。另外，萬海將於下周二(28日)召開股東會，並於周五(31日)解禁，陽明則是於周四(30日)解禁。
台股多方氛圍不變，市場聚焦6月將迎來的兩場科技大秀Computex及蘋果WWDC，預期釋出AI相關全新應用，有望增添電子族群漲勢，分析師表示，台股仍可偏多看待，惟需留意漲多拉回風險。除受市場資金關注的大型股外，具基本面中、小型股，如AI散熱、機殼、PCB和電子紙等，亦持續吸引資金進駐，預期股價後續仍有表現機會，短線股價回檔可伺機布局，另預估指數步入高檔震盪，選股將重於選市。(編輯：邱致馨)
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