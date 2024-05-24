面板廠彩晶（6116）舉行股東會，順利通過去年財報和董事改選。彩晶副總吳許合表示，今年顯示器產業僅微幅改善，上半年是傳統淡季，第一季和第二季表現差不多，下半年手機新產品推出，預期表現會比上半年好。
吳許合表示，彩晶幾項應用產品分散，過去專注在車載、平板過去專注在手機、平板等消費性產品，未來會更專注在車載、工控等應用，降低面板價格競爭的壓力。
全球車市今年預估持平，車用顯示器成長也不大，但是彩晶去年開始有新的案子放量，帶動營收占比拉高到25～26％。預估下一波成長期將在2025年下半年開始啟動。預估今年各產品的營收占比，穿戴5～6％、手機比重約15％，平板約20％，希望降低消費性產品在45％以下。車載比重約26～28％，工控約20～24％。
彩晶去年全年合併營收約123.53億元、相比前一年減少的27.55％，毛損率約20.59％，營業損失約48.55億元，稅後淨損約46.72億元，每股淨損約1.63元。
吳許合表示，面板產業還是供過於求，產業第一季平均稼動率72％，第二季雖然成長到77～78％，整體市場仍供過於求，今年還是保守看待。
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