全球海運「船櫃雙缺」外溢效應發威，貨櫃海運迎來遠洋、近洋同步大漲行情，SCFI（上海出口集裝箱運價指數）本周再度噴漲182.67點至2703.43點，漲幅7.25%，不僅連3周漲逾百點，且運價連7紅，4月迄今漲幅高達54.9%。

紅海危機推升全球運價一路驚驚漲，連陽明總經理杜書勤都大感驚訝，認為如同疫情期間形成的完美風暴再現，但下半年仍得留意新船下水等3變數。分析師則認為，陽明、萬海遭關緊閉，但股價仍是穩健上漲，月底出關後，適逢電子空窗期，有機會再創波段新高。

SCFI本周4大遠洋航線部分，歐洲線每TEU（20呎櫃）3409美元，上漲359美元、漲幅11.77%最多；地中海線每TEU為4248美元，周漲291美元、漲幅7.35%；美西線每FEU（40呎櫃）5189美元，周漲164美元、漲幅3.26%；美東線每FEU為6482美元，周漲456美元，漲幅7.57%。

相較2023第4季的SCFI均值1089點，今年首季均值墊上2010點，繼回升921點，且自4月起，續由1745.43點展開連7周反彈，且迄今運價還在持續提升中，預料航商4月以後的營收獲利，也將水漲船高。

不僅歐美長程航線運價狂飆，連亞洲地區為主的近洋航線也跟著起漲，多家大型海運公司已宣布6月起，近洋線加收旺季附加費（PSS），推估加收幅度逾5成，而貨櫃3雄之中，萬海近洋線布局最完整，率先受惠，推升今日股價大漲5.34%，漲幅居貨櫃3雄之首。

此外，杜書勤今（24）日在陽明股東會表示，疫情期間所形成的完美風暴罕見，2023年原以為會接近正常狀況，卻突發紅海危機，推高運價一把，但也提醒海運市場起伏大，不可能天天過年。

他並預估，紅海危機預計消化15％~20％過剩運力，已推升運價出現一波小高峰，下半年持續樂觀，但要留意地緣政治升溫、通膨衝擊購買力與大量新船下水等3大挑戰，而陽明在連4年獲利後，今年有機會連5年獲利，由於首季EPS已達2.69元，法人也推估，陽明今年有賺1個股本的實力。

萬海總經理謝福隆昨（23）日則在法說會上指出，歐洲需求旺季提早到，造成市場供需失衡，現在全球閒置船舶降到1%以下，已來到疫情期間水準，艙位吃緊勢必帶動運價走揚，高運價可能延續到第3季，首季遠東到美國貨量需求年增23%，貨櫃訂單大增，不只帶動歐美線運價上漲，也挹注近洋線。

對於貨櫃3雄後市，摩爾投顧分析師林漢偉認為，由於海運股目前營收都是成長，基本面不用太過擔心，陽明下周五出關，加上進入電子股空窗期，海運股將重登台股主流，散裝族群則看慧洋-KY，若BDI續漲，有機會挑戰78.6點高點。

陽明與萬海日前雙雙被打入處置股，分盤交易至5/30、5/31，其中陽明將在下周五（5/31）恢復一般交易。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。