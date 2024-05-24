台股今日(05/24)集中市場收跌42.09點，報21565.34點，跌幅0.19%，成交量4134.54億元。台積電下跌0.91%，收867.00元；聯發科下跌0.83%，收1195.00元、鴻海收漲1.73%。人氣成交量最大前十檔分別為：宏碁、昆盈、矽統、一詮、長榮航、燿華、所羅門、聯電、泰金寶-DR、鴻海。

在上市類股中，以航運業族群、其他電子族群表現最為亮眼，漲幅分別為2.68%、1.22%；玻璃陶瓷族群走勢則較為疲軟，下跌2.19%。

上市股中有19檔漲幅9%以上，其中1檔一度攻上漲停。收盤漲幅前十名分別為：柏騰(10.00%)、銘鈺(10.00%)、泰金寶-DR(10.00%)、江申(9.99%)、攸泰科技(9.99%)、瑞軒(9.94%)、隴華(9.93%)、羅昇(9.93%)、蔚華科(9.92%)、聯鈞(9.92%)。

上市股跌幅最重前十名分別為：雷虎(-5.27%)、中櫃(-4.95%)、偉聯(-4.56%)、阜爾運通(-4.09%)、浪凡(-4.07%)、精成科(-3.95%)、中視(-3.93%)、氣立(-3.65%)、力積電(-3.39%)、南寶(-3.25%)。

在上櫃類股中，以半導體業族群、通信網路族群表現最為亮眼，漲幅分別為1.82%、1.60%；化工業族群走勢則較為疲軟，下跌0.57%。

成交量前十名人氣指標為：富喬、廣運、廣明、波若威、凱崴、上詮、華星光、東捷、萬泰科、頎邦。

上櫃9%以上漲幅共有16檔。收盤上漲前十名上櫃股分別為：光環(10.00%)、其陽(9.98%)、信驊(9.97%)、凱崴(9.97%)、環天科(9.95%)、得利影(9.95%)、德晉(9.94%)、樺晟(9.93%)、系微(9.93%)、偉康科技(9.92%)。

跌幅最重前十名分別為：進泰電子(-5.44%)、米斯特(-4.65%)、新零售(-4.44%)、碩禾(-4.44%)、富裔(-3.86%)、洛碁(-3.40%)、達輝-KY(-3.27%)、地心引力(-3.23%)、大恭(-3.23%)、福華(-3.18%)。