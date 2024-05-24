【時報記者林資傑台北報導】全球景氣市況復甦帶動國際漿價持續回升，且生產、運輸等其他成本同步增加，林漿紙大廠華紙(1905)宣布，所有紙品售價自6月起均將調漲5％，以反映整體生產成本上漲。由於漿價及其他成本仍向上攀升，後續仍可能再有一波調漲。
華紙2024年首季合併營收52.82億元，季減3.21％、年減3.34％，為近4年同期低。營業利益0.15億元、歸屬母公司稅後淨利0.46億元，雖分別季減達67.52％、69.8％，但較去年同期虧損1.44億元、1.7億元顯著轉盈，每股盈餘0.04元，雙創近3年同期高。
華紙先前法說時指出，首季營收下滑主因平均漿價年減近150美元，運費上漲則導致費用增加。不過，國際漿價於去年第三季落底後，已自去年第四季起持續回升，配合位處高檔的原物料成本下降，使整體營運較去年同期顯著轉盈。
華紙4月自結合併營收18.02億元，月減9％、年增3.31％，較近1年高點略降，主因0403花蓮強震對花蓮廠影響較大，目前部分產線尚未恢復運轉。累計前4月合併營收70.85億元、年減1.73％。
華紙總經理暨發言人陳瑞和表示，花蓮廠所有設備可望在本月全數恢復運轉，整體影響尚屬可控範圍。而國際漿價持續回升，目前紙價反應相對較慢，尚未跟上漿價漲幅，需視後續狀況決定漲幅。
由於6月國際漿價持續走揚，短纖漿價已自2月的每噸630美元一路升至770美元，其他成本也至少增加5～10％，為反映成本上升，華紙宣布6月起將所有紙品售價調升5％，且由於紙漿及其他營運成本仍向上攀升，認為後續很有可能再有一波調漲。
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