今年第77屆世界衛生大會27日將於日內瓦召開，台灣仍有相當大程度被排除於全球國際公衛體系之外，包括新聞媒體都被拒發採訪證，引起各國的反制。

代表國家政府的多個駐台單位，包括：美國在台協會、澳洲辦事處、英國在台辦事處、加拿大駐台北貿易辦事處、捷克經濟文化辦事處、德國在台協會、日本台灣交流協會，以及立陶宛貿易代表處，24日一致重申，「我們支持台灣有意義地參與世界衛生組織事務，並以觀察員的身分參加世界衛生大會！」

外交部對此表示，聯合國體系拒發採訪證給台灣媒體，已違反第48屆聯合國大會所通過維護新聞自由的決定，將持續要求聯合國體系改正對台灣記者及民眾的歧視性待遇。世界衛生組織一向秉持「人人享有健康」（Health for All）的精神，致力於促進國際衛生合作。

美、英各國代表皆表示，邀請台灣成為本次會議的觀察員，是世衛組織體現此一包容精神的最佳方式。台灣很有能力、積極參與、負責可靠，是全球衛生社群的一分子，也在2009年至2016年期間受邀以觀察員的身分參加世界衛生大會。

國際社會異口同聲為台灣發聲，強調台灣有優異的公衛專業，有民主治理的經驗，也有先進的科技，出眾的能力和方法，能為世界衛生大會的討論帶來非常寶貴的貢獻，「將台灣排除在世衛大會這個全世界最重要的衛生論壇之外，『沒什麼道理可言』」，既有違共同參與、彼此合作的精神，也有損大家的安全─在公衛與安全的議題上合作包容是世界的要求。

駐台各國代表指出，正如COVID-19的經驗所示，病毒不分國界，需要全球合作才能確保全世界的安全。邀請台灣有意義地參與世界衛生組織的論壇和技術委員會，既對台灣人民有益，也對全世界的人民有益。