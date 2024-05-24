【時報記者任珮云台北報導】華南金(2880)今舉行法說會，第1季在核心子公司獲利成長態勢推升下，自結稅後淨利56.34億元，年增12.7%；每股盈餘(EPS)0.41元，年化ROE為10.60%、年化ROA為0.56%。
華南銀行第1季自結稅後淨利50.46億元，年增3.83億元，年增8.2%，主要係金融商品投資(含兌換)收益增加16.3億元，年增65.3%，但利息淨收益減少14.05億元，年減18.7%所致，EPS0.52元。華南銀首季利差和淨利息收益率（NIM)，均較上季呈現下滑，利差為1.31%，NIM為0.64%。華南銀行3月底逾放比率為0.16%，備抵呆帳覆蓋率為825.31%，資產品質佳。
華南永昌方面，受惠資本市場熱絡、價量齊揚，華南永昌證券第1季核心業務收入均較去年同期增加，自結稅後淨利4.90億元，年增122.7%，EPS0.75元。
華南產險第1季自結稅後淨利3.99億元，年增122.9%，主係因臺股今年以來表現強勁，資金運用收益增加1.23億元，年增108.9%，且損失率持續改善所致，EPS1.99元。
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