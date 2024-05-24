對於年過半百的公教勞而言，退休金規劃恐怕是聚會中難以避免的話題。存股達人「存股方程式」今（24）日表示，長期以來他都將政府退休金視為額外收入，10年來靠自己存股累積的資產才是最可靠的退休金來源；他也建議那些及時行樂、將退休金主導權交給政府的公教人員，若距離退休還有10年左右的時間，絕對有時間為自己打造一份被動收入。
「存股方程式」在臉書分享，前幾日和幾位年過50的朋友聚會，當中有勞工也有公教人員，話題圍繞在理財和退休規畫上；過程中，勞工朋友抱怨政府提供退休金不夠用，必須每個月想辦法存一些錢才能補足缺口，話鋒一轉，便向公教朋友說，「你們最好，月退休金硬是比我們多一、兩萬元」；公教朋友則不甘示弱反擊，「我們繳的多，當然領的多」；眼見聊天迸出了火藥味，他連忙打圓場，政府不可靠，自己的退休金自己準備最實在。
「存股方程式」摘錄媒體報導指出，摘錄媒體報導指出，勞保年金平均請領金額大約18,294元，勞退新制平均請領金額為8,545元（不考慮自提），勞保、勞退兩者相加，平均每個月大約可以領26,839元。若加計自提6%，則平均月領上修至35,384元；公教朋友退休後，版主估計，平均至少應可以領45000元~50000元，確實高於勞工退休金。
然而，能否安穩領到政府提供的退休金，大前提是政府退休基金必須能永續經營；「存股方程式」提醒，按照目前政府退休基金的金流情形，確實有破產倒閉的可能；尤其，公教部分，112年7月1日初任公教人員適用退撫新制，退休金的準備改為個人專戶制，不再參加公務人員退休撫卹基金，此舉可能造成舊制退撫基金財務缺口擴大，加速破產可能；也許年紀都大約50歲，他的公教朋友們似乎對於退撫新制一無所知，也不明瞭新制對於退撫基金的可能衝擊，聽完他的說明，開始面露一絲擔心。
關於退休後的生活費來源，「存股方程式」以自己為例表示，他個人是假設設政府基金已經倒閉，完全領不到政府退休金，從零開始一點一點積攢未來的退休金；未來如果能領到政府退休金，就當是額外收入，凡事做最壞的打算一直是他的習慣；他強調，存股十幾年過去，股票資產一天天成長，這才是最可靠的退休金來源。
最後，「存股方程式」建議完全不投資的公教朋友，退休金不要完全仰賴政府；其實，距離退休大概都還要10年左右，絕對有足夠時間為自己額外打造一份被動現金流；他認為，不論是軍公教或勞工，與其抱怨政府、與其擔心政府退休基金是否能永續經營、與其煩惱退休金不夠用，不如自己學投資；自己的現金流自己準備，自己的未來要牢牢握在自己手中，不要讓政府或其他不可控因素威脅我們的未來。
※本文獲得「存股方程式」授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：