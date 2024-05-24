對於年過半百的公教勞而言，退休金規劃恐怕是聚會中難以避免的話題。存股達人「存股方程式」今（24）日表示，長期以來他都將政府退休金視為額外收入，10年來靠自己存股累積的資產才是最可靠的退休金來源；他也建議那些及時行樂、將退休金主導權交給政府的公教人員，若距離退休還有10年左右的時間，絕對有時間為自己打造一份被動收入。

存股方程式」在臉書分享，前幾日和幾位年過50的朋友聚會，當中有勞工也有公教人員，話題圍繞在理財和退休規畫上；過程中，勞工朋友抱怨政府提供退休金不夠用，必須每個月想辦法存一些錢才能補足缺口，話鋒一轉，便向公教朋友說，「你們最好，月退休金硬是比我們多一、兩萬元」；公教朋友則不甘示弱反擊，「我們繳的多，當然領的多」；眼見聊天迸出了火藥味，他連忙打圓場，政府不可靠，自己的退休金自己準備最實在。

存股方程式」摘錄媒體報導指出，摘錄媒體報導指出，勞保年金平均請領金額大約18,294元，勞退新制平均請領金額為8,545元（不考慮自提），勞保、勞退兩者相加，平均每個月大約可以領26,839元。若加計自提6%，則平均月領上修至35,384元；公教朋友退休後，版主估計，平均至少應可以領45000元~50000元，確實高於勞工退休金。

然而，能否安穩領到政府提供的退休金，大前提是政府退休基金必須能永續經營；「存股方程式」提醒，按照目前政府退休基金的金流情形，確實有破產倒閉的可能；尤其，公教部分，112年7月1日初任公教人員適用退撫新制，退休金的準備改為個人專戶制，不再參加公務人員退休撫卹基金，此舉可能造成舊制退撫基金財務缺口擴大，加速破產可能；也許年紀都大約50歲，他的公教朋友們似乎對於退撫新制一無所知，也不明瞭新制對於退撫基金的可能衝擊，聽完他的說明，開始面露一絲擔心。

關於退休後的生活費來源，「存股方程式」以自己為例表示，他個人是假設設政府基金已經倒閉，完全領不到政府退休金，從零開始一點一點積攢未來的退休金；未來如果能領到政府退休金，就當是額外收入，凡事做最壞的打算一直是他的習慣；他強調，存股十幾年過去，股票資產一天天成長，這才是最可靠的退休金來源。

最後，「存股方程式」建議完全不投資的公教朋友，退休金不要完全仰賴政府；其實，距離退休大概都還要10年左右，絕對有足夠時間為自己額外打造一份被動現金流；他認為，不論是軍公教或勞工，與其抱怨政府、與其擔心政府退休基金是否能永續經營、與其煩惱退休金不夠用，不如自己學投資；自己的現金流自己準備，自己的未來要牢牢握在自己手中，不要讓政府或其他不可控因素威脅我們的未來。

※本文獲得「存股方程式」授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

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