【時報記者葉時安台北報導】國發會下周一(5月27日)將公布4月景氣燈號，雖然4月出口不如預期，靠資通訊撐場，不過整體出口數據仍佳，上半年挑戰次高無懸念，本周公布產業電力景氣燈號、台經院5月景氣動向調查皆相對樂觀，周四國發會副主委也認為，景氣持續回溫，短期燈號至少綠燈可期，下半年觀察國內外變數異動，今年GDP挑戰3.5%成長率。展望後市整體景氣，預期內需穩定，同時庫存去化結束可望帶動出口與投資，預期4月景氣燈號維持綠燈。

台灣景氣對策信號綜合判斷分數今年3月經改版並回溯後為30分，較上月增加1分，燈號續呈綠燈。其中，受惠人工智慧等新興科技應用商機強勁，海關出口續為紅燈，並帶動生產、銷售、機械及電機設備進口值等指標普遍呈現綠燈，顯示台灣景氣維持復甦趨勢。

3月景氣9項構成項目中，貨幣總計數M1B由藍燈轉呈黃藍燈，批發、零售及餐飲業營業額、機械及電機設備進口值均由黃藍燈轉呈綠燈，分數各增加1分；工業生產指數、工業及服務業加班工時均由黃紅燈轉呈綠燈，分數各減少1分；其餘4項燈號維持不變。

景氣指標方面，領先指標不含趨勢指數為101.50，較上月上升0.32%；同時指標不含趨勢指數為101.45，較上月上升0.64%。領先指標為連續6個月上升，同時指標亦續呈上升，顯示台灣景氣可望持續增長。

展望後市，出口方面，隨庫存調整進入尾聲，全球商品需求可望逐漸回升，加上高效能運算、人工智慧等新興科技應用持續推展，國內半導體及國際大廠持續加碼投資台灣，將挹注台灣出口動能；內需方面，國內就業市場維持穩定、基本工資調升，將推升民眾可支配所得，加以股市上漲之財富效應，民間消費動能可望維繫。綜合以上，內需穩定維繫消費動能，同時庫存去化結束可望帶動出口與投資，預期4月景氣燈號維持綠燈。