建築業老大哥國建（2501）攜手日商營建龍頭三井不動產的板南置業，首度插旗新北市中和，推出的百億指標大案，開出紅盤！第一期「META PARK」在粉絲捧場卡位後，逼近完銷，最新成交單價，據內政部實價登錄資訊，已正式「見8」，達80.1萬元，緊追在中和最貴單價預售屋「樓王」-「漢皇里寓」11樓頂樓戶的每坪82.5萬元。第二期「METRO PARK」緊接將於下周舉辦記者會，將宣布正式公開登場。

國建去年完工交屋大豐收！全年獲利繳交出亮眼的成績單，合併營收154.8億元，較前一年小幅下滑7％，已連續8年突破百億元大關；稅後純益21.64億元，EPS 1.87元，雙雙創下近五年新高紀錄。

今年第1季國建營收70.56億元，稅後純益5.49億元，EPS0.47元

第1季百億大案「META PARK」，內政部實價登錄資訊總共揭露346筆。