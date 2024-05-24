【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】路透社報導，根據產業數據與業界消息來源，特斯拉上海廠已經自3月起削減Model Y電動車產量，且減產幅度將達到2位數百分比。

Model Y是特斯拉最暢銷的車款。

報導指出，這是為了應對特斯拉舊車款在中國需求持續減弱。中國是特斯拉第二大市場，且絕大多數上海廠生產的電動車都在中國銷售。由於中國經濟放緩，當地電動車製造商為了爭搶市場，一場腥風血雨的價格割喉戰已經爆發。

消息人士表示，特斯拉全球最大的製造中心上海廠計劃在3月到6月這段期間，將Model Y產量砍掉至少20%。

中國汽車工業協會（CAAM）調查，3月和4月在中國的Model Y產量分別為49,498輛和36,610輛，較去年同期分別下滑17.7%和33%。今年1到4月，特斯拉在中國總計生產287,359輛Model Y和Model 3，較2023年同期下滑5%，但Model 3的產量增加10%。

目前尚不清楚這波減產是否會延續到今年下半年或擴及Model 3，也不清楚特斯拉在美國和德國的工廠是否也將採取類似的減產措施。

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