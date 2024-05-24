「信賴五大產業」之一的軍工業，台杉投資表態從新創端啟動投資，攜手華威創投共同領投「創未來科技」A輪募資新台幣9億元，工研院子公司的創新工業技術移轉公司、大亞創投及合庫創投跟投。
創未來科技以獨家開發的相位陣列（AESA）雷達技術為技術核心，跨足低軌衛星和無人機反制市場，強大國防科技及衛星科技，客戶遍及海內外，即使只是新創公司，已入列台灣十大軍工業者。這也是台杉投資旗下創投基金投資的第一家軍工業者，該公司已於2023年入選「NEXT BIG新創明日之星」，是台灣成長最快的國防與衛星技術公司之一，堪為台灣新創國家隊。
創未來科技創立於2018年，創辦人暨執行長王毓駒表示，創業團隊集結多位海外歸國菁英，致力投入於國防和關鍵基礎設施防護市場，公司的核心技術皆為自主研發並在台灣生產，其獨家技術「超薄型陣列天線」讓其無人機防禦系統、低軌衛星通訊系統、合成孔徑雷達等產品在全球占有領先地位，深獲國內外專家認可。
基於共軍無人機侵擾外島愈加頻繁，創未來科技迅速推出以T.Radar主動雷達、T.Sensor被動雷達、T.Jammer干擾器和Ｔ.Interceptor攔截器為核心的無人機反制系統。王毓駒指出，為保護關鍵基礎設施，創未來的無人機反制系統亦將進駐新竹科學園區，台積電等關鍵產業命脈將納入保護範圍。同時，創未來亦投入衛星科技研發，其支援國家太空中心的B5G衛星和合成孔徑雷達（SAR）衛星計劃的關鍵配備將陸續到位。
王毓駒表示，完成A輪募資後，創未來科技將投入擴大其產品線和產能的工作。同時，隨著地緣政治風險升溫，將加速在日本、歐洲和美國等市場的布局，讓台灣軍工產業的深厚實力耀眼國際。
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