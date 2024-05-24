【時報編譯張朝欽綜合外電報導】目前被俄羅斯控制的克里米亞半島(Crimea peninsula)，領導人Sergei Aksyonov表示，烏克蘭的飛彈襲擊了在克里米亞主要行政中心Simferopol附近，並打死了兩人。

Aksyonov在Telegram上說，一枚烏克蘭飛彈擊中了半島在黑海沿岸Alushta附近的一棟空建築。

俄羅斯新聞社TASS引述國防部發言，指防空系統在克里米亞上空攔截了三枚ATACMS導彈，軍方還摧毀了三架飛向克里米亞的烏克蘭海上無人機。

烏克蘭的軍事部落格和非官方媒體說，整個半島有數個目標遭到襲擊。

線上新聞媒體Krymsky Veter發布了一段影片，顯示Alushta發生了爆炸和火災，並稱救護車正在趕赴現場。

據RBK-Ukraine的報導指出，另有三個地點也發生了爆炸，目標可能包括海岸警衛隊總部或情報中心，但報導沒有提及消息來源。

半島上的一位部落客表示，他們並不認為，所有攻擊半島的導彈都遭到攔截。