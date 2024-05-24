【時報-台北電】日月光投控(3711)公告將受邀參加113年5月27日參加在香港舉辦「UBS Asian Investment Conference 2024」之法說會。簡報檔內容與113年4月25日召開之法人說明會相同。（編輯：沈培華）

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