【時報記者王逸芯台北報導】受美股拖累，台股早盤一度重挫逾200點之多，儘管大型權值股台積電(2330)、聯發科(2454)等熄火，但電子題材股點火、貨櫃三雄揚帆，帶動指數跌幅收斂，終場收跌42.09點、報在21565.34點、成交量為4134.53億元；台股周線5連紅、本周指數收漲306點。
權值股今日普遍熄火，台積電開低震盪，終場收跌0.91%、報在867元；聯發科整場震盪於平盤下方，收跌0.83%、報在1195元，摔1200元大關，聯發科將在下周一舉辦股東會，屆時董事長蔡明介將親自領軍，向股東報告營運表現與展望；聯電(2303)開低走低，收跌2.5%、報在54.6元；鴻海(2317)開低走高，終場收漲1.73%、報在176元。
今日電子資金比重回7成，題材族群各自發揮，總計有31檔個股漲停，無跌停個股。股王信驊(5274)挾第二季成長題材，以3695天價鎖住漲停。輝達引爆的次族群機器人概念股強勢，羅昇(8374)鎖住漲停，所羅門(2359)、盟立(2464)、穎漢(4562)大漲逾5%，廣運(6125)、欣技(6160)、永彰(4523)等漲幅也逾4%。
貨櫃三雄股東會啟動，由陽明(2609)率先鳴槍，陽明總座喊話，歐洲需求旺季提早到5月，造成市場供、需失衡，已經來到疫情期間的水準，艙位吃緊勢必帶動運價走揚，帶動陽明今日股價大漲逾3%，下周要接棒股東會的長榮(2609)、萬海(2615)更是勁揚超過5%。
分析師表示，短線台積電及半導體類股延續強勢，接下來又有computex 2024以及重量級股東會陸續登場，有利於加權指數維持多頭趨勢，短期可能還是維持強者恆強高檔震盪的態勢，在電子族群中，中長期持續看好展望佳的AI族群。傳產部分，可留意產業開始回升的自行車、紡織族群。
展望下周持續關注企業財報，市場預估第一季美國企業獲利年增加7.3%，較上週上修0.2個百分點，隨後逐季震盪走高。經濟數據部分，將陸續公佈美國PCE，歐元區物價與台灣景氣對策信號。留意美中貿易戰後續發展，牽動全球經濟復甦力道。另外，台股進入股東會旺季，下周有聯發科(2454)、萬海、長榮、聯電(2303)、國巨(2327)、長榮航(2618)、旺宏(2337)、友達(2409)、華航(2610)、世芯-KY(3661)等標性股東會登場。
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