AI龍頭股鴻海（2317）及航海王長榮（2603）等權值股領頭攻堅，台積電（2330）力拉賣壓跌勢縮減，台股加權指數開低震盪走高，從盤中大跌226點到午盤過後一度翻揚升小漲1點，指數拉紅棒，今（24）日收周線可望收第五根紅棒。
美國降息恐將再推遲，儘管有輝達財報優於預期及展望佳的利多激勵股價衝上千美元，但投資人仍採取保守操作，道瓊指數跌逾600點最深，美股四大指數昨日同步收跌。
台股一早聞聲嚇趴，指數一早最低觸及21,381點，重挫226點，隨後在長榮、世芯-KY、國巨、鴻海、富邦金、緯創及廣達等權值股強拉，台積電逢低買盤進場，股價跌勢收斂，指數一路拉升，約12點半時，指數一度漲1點，回到21,600點關卡之上。
以台股目前走勢來看，本周台股周線可望延續拉出第五根長紅，下周收月線，5月來至今已漲超過1,100多點長紅棒，5月仍可拉出第四根紅K棒。
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