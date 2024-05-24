美國5月製造業PMI好過預期，令市場對降息憧憬消退，隔晚美股急挫600點，港股連跌3日共跌767點後，24日早盤進一步下跌，一度挫近300點，早盤失守20天線（現處18,633）收盤。
香港信報報導，恒指開低126點或0.67％，報18,742點，之後跌幅曾縮至不足1點，高見18,867點，但高位賣壓大，跌幅擴大，一度挫296點，低見18,572點，失守20天線，中午前跌幅略收窄，但受制20天線收盤。恒指中午跌239點或1.3％，報18,629點；國指報6,615點，跌1.3％；科指跌1.9％，報3,822點。
藍籌整體向下。港交所跌1.1％；滙控下滑0.7％；平保挫2％；友邦下滑1.6％；建行下滑0.7％；中升急跌7％，為跌幅最大藍籌；中移動則走高0.4％。
科網股部分，阿里巴巴發行45億美元2031年到期的可轉換優先票據，早盤下滑0.3％；騰訊走低1.3％；百度降0.5％；美團下滑2.3％；京東降2.8％；快手挫2.6％；嗶哩嗶哩雖然首季經調整虧損收窄，早盤仍急跌10.5％。
小米季經調整盈利升1倍勝預期，中午仍挫3.6％；但網易首季盈利符市場預期，中午揚2％。
大陸房企類股股賣壓仍大。龍湖挫5.2％；合景跌5.1％；越秀地產挫3.8％；融創跌5.6％；中國海外跌1.9％；萬科大跌7.2％；華潤置地挫3％；綠城挫5.3％；遠洋跌8％。
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