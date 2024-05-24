想要體驗澎湖的絕美風光和美味佳餚嗎？現在正是最佳時機！澎湖縣政府以「漫遊澎湖」為主題，參加今日上午開幕、展期至27日在高雄展覽館舉辦的「2024高雄旅行公會國際旅展」。開館慶典上，以象徵澎湖陽光與海洋的晶球表演拉開序幕，澎湖縣縣長陳光復親臨現場，不僅為三位幸運民眾送上特製伴手禮盒，還加碼抽出五位特別獎，贈送獨享購買行程才有的豐富獎品。現場還準備了豐富的空運當地名產，讓大家品嚐澎湖的在地美味。

活動期間，澎湖吉祥物「縣鳥-澎湖小雲雀」和「縣魚-玳瑁石斑」也特別跨海來到現場，為「漫遊澎湖」館增添熱鬧氛圍，吸引了大批民眾參與。首日活動中，特別安排了兩場黑糖糕手作課程，參加者不僅可以學習製作，還能現場品嚐新鮮出爐的黑糖糕。

四天的展期活動豐富多彩，包括「尋寶地圖」活動，只需領取「漫遊澎湖機票」DM，並至指定攤位參加整點活動集滿三色花火節印章，即可至服務台換取限量客製行李吊牌。「拍拍Q照」活動中，只要在舞台情境區和花生人拍照打卡上傳至FB或IG，即可獲得小贈品。「猜猜這是澎湖哪？」活動則邀請大家答對扭蛋機內的景點照片名稱及相關問題，即可領取限量客製行李貼。還有「澎湖千言萬語」活動，只需在澎湖深海郵筒上貼上想對澎湖說的一句話，即可獲得限量小贈品。這些活動的獎品，包括「I love Penghu」行李吊牌、漫遊澎湖行李貼、仙人掌貓貓別針、澎湖美景明信片等，每人限換一份。

在展期四天內，凡現場下單澎湖旅遊行程的民眾，憑購買憑證即可至服務台參加抽獎。獎品豐富，包括正一食品贊助的干貝醬禮盒、好事花生蛋蛋捲禮盒、仙人掌爆米花禮盒及縣府特製的行李吊牌、伴手禮盒等。

另外，澎湖縣政府也誠摯邀請大家參加深受旅客喜愛的澎湖國際海上花火節。今年特別與航海王動畫25週年合作，推出28場煙火秀，從5月2日開幕至7月30日閉幕。5月及6月每週一、四在觀音亭主場將安排精彩的無人機秀，並特別延長至7月30日，7月份每週二亦於觀音亭主場舉辦煙火秀及無人機秀。另外，6月1日七美、6月15日望安、7月28日吉貝三場離島場次及6月29日雄獅旅行社贊助加碼場，熱烈邀請大家來澎湖觀賞花火、品嚐美食！