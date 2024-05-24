台灣經濟研究院調查營建業對景氣的看法，24日發布調查結果。台經院表示，經過模型試算後，4月營建業營業氣候測驗點為107.39點，較上月上升4.24點，不僅結束先前連續二個月下滑的趨勢，也是三大產業營業氣候測驗點中，反彈回升最有力道的產業。台灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真分析，營造業受惠於公共工程和商辦、廠房建設的需求提高，看好未來半年景氣的好轉。
然而，真正推升4月營建業營業氣候測驗點的動能，劉佩真指出，主要來自於不動產市場的熱絡，包括，4月六都建物買賣移轉件數年增率43.3％，通膨預期與股市站穩2萬點的信心鼓舞，以及「新青年安心成家房貸」優惠購屋政策助攻，自住、置產多面向燒熱房市，不動產市場利多將繼續支撐短期景氣能見度。
由於兩岸關係4月來愈見緊張，國台辦放話、中共近海軍演，劉佩真指出，這對房市的影響會反映在高資產客群及高價市場，但因台股近年頻頻創造財富效果，充沛資金持續轉進高價單品，房市持續維持熱度。
營造業的4月景氣，台經院指出，雖然工作天數的減少導致營造業主要廠商4月合併營收月減5.06％，且建材價格維持高檔，缺工情況下勞動力傾向投入獲利較豐的住宅或廠辦等工程，導致許多大型土木工程和公共建設計畫放緩，劉佩真認為，惟因房市景氣復甦帶動住宅推案量提高，國內經濟好轉亦增添企業擴廠和商辦建設意願，使建築工程、機電工程等類型業者之接單表現頗佳，4月營造業的單月景氣仍持平視之。
劉佩真分析，有鑑於新內閣上任後將推動其政見相關的建設發展，預期後續土木標案釋出量將增加，且國內經濟復甦、房市景氣好轉也能帶動住宅、商辦和廠房建設需求提高，因此未來半年營造業景氣以好轉看待。
對於不動產業的未來，劉佩真指出，科技業帶動的投資議題持續發酵，特別是台積電於西部幹線的先進製程產能或先進封裝廠的布局，政府對於剛性需求也持續採取刺激與活絡的政策，穩步向上的成交情況漸成趨勢，短期內房市維持利多的景氣能見度。
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